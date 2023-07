Deëscalatie in Frankrijk, weer openbaar vervoer in de avond

In heel Frankrijk rijden er 's avonds weer bussen en trams. Dat maakte minister Clement Beaune van Transport bekend. In meerdere steden werd het openbaar vervoer de voorbije dagen in de avond stilgelegd vanwege rellen.

Afgelopen nacht was het met zestien aanhoudingen veel rustiger in Frankrijk. Het is het laagste aantal arrestaties sinds de rellen begonnen op 27 juni, naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Nahel. Hij werd in een voorstad van Parijs doodgeschoten door een politieagent. Ook raakte afgelopen nacht geen enkele agent gewond door ongeregeldheden.

Inzameling politieagent

Toch houden de protesten niet op. Zo is er enorme woede ontstaan nadat er ruim 1,5 miljoen euro is opgehaald voor de familie van de politieagent, die wordt vervolgd voor doodslag.

De inzamelingsactie is gestart door een extreemrechtse oud-politicus, Jean Messiha. De ouders van Nahel hebben een proces aangespannen tegen hem. Ook eist de vader van de overleden jongen een schadevergoeding.

Protesten

Relschoppers in onder meer Lille, Marseille en Toulouse gooiden afgelopen week met vuurwerk, stichtten branden en vernielden gebouwen. De politie zette massaal traangas in en arresteerde meer dan 3500 mensen, waaronder ruim duizend minderjarigen.

Er werden ook vreedzame protesten georganiseerd en verschillende bekende Fransen spraken zich op sociale media uit over de dood van Nahel.

De zaak van Nahel rakelt ook protesten op over andere slachtoffers van politiegeweld. Vandaag wordt er in een andere Parijse voorstad, Sarcelles, een stille tocht georganiseerd voor een jongen die begin juni overleed na een achtervolging door de politie.