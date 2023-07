Van Vleuten op weg naar eindzege Giro Donne, soleert naar zege in zesde rit

Annemiek van Vleuten heeft een voorschot genomen op haar vierde eindzege in de Giro Donne. De Nederlandse soleerde woensdag in de zesde etappe, over 104 kilometer rond Canelli naar de zege. Lorena Wiebes finishte op een twintigtal seconden als tweede. De Duitse Liane Lippert finishte als derde.

Voor Van Vleuten, die zondag ook al de tweede rit won, was het haar vijftiende dagsucces in de Giro Donne. De wereldkampioene, bezig aan haar slotjaar, heeft in het algemeen klassement inmiddels een voorsprong van 3 minuten en 3 seconden op de Amerikaanse Veronica Ewers, die de tweede plaats overnam van de Duitse Antonia Niedermaier.

Niedermaier, die dinsdag de vijfde etappe had gewonnen, kwam ruim 30 kilometer voor de finish in een afdaling zwaar ten val en moest de strijd met een bebloed gezicht verlaten. Ze werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Longo Borghini niet meer van start na val

Van Vleuten zag een andere concurrente al voor de start wegvallen. Elisa Longo Borghini ging niet meer van start. De 31-jarige Italiaanse wielrenster, maandag winnares van de vierde rit, ondervond nog "aanzienlijke pijn" na een val in de rit van dinsdag, meldde haar team Lidl-Trek.