Veroordeelde pedoseksueel Pieter C. vervroegd vrij en woont nu in Amsterdam

De veroordeelde pedoseksueel Pieter C. is eind april na zeven jaar cel voorwaardelijk vrijgelaten. Hij woont sinds twee maanden in een appartement in de Amsterdamse binnenstad, schrijft Het Nieuwsblad.

De 68-jarige Nederlander werd in januari 2016 in België veroordeeld tot 19 jaar cel en 15 jaar tbs. Hij ging daartegen in beroep, maar in november 2016 bevestigde het hof het vonnis van de rechtbank.

C. kreeg de straf voor misbruik van kleine kinderen in de Filipijnen en Cambodja. Drie slachtoffers waren zijn eigen pleegdochters. Ook werd op zijn computers 700 gigabyte aan kinderporno gevonden, een verzameling die hij in 15 jaar tijd had opgebouwd.

In België kan iemand bij goed gedrag jaren eerder vrijkomen, theoretisch al na een paar jaar. En dat is bij Pieter C. het geval, zeggen zijn advocaten Walter Van Steenbrugge en Dirk Grootjans tegen Het Nieuwsblad. "Tal van psychiatrische rapporten in de gevangenis zijn gunstig gebleken."

'Slag in het gezicht'

Volgens Van Steenbrugge en Grootjans is C. in 2016 veel te zwaar gestraft. Vanaf nu valt Pieter C. onder justitie in Nederland, zeggen zij. De voorwaarden die horen bij de 15 jaar tbs worden nu hier gehandhaafd.

Child Focus, een organisatie die partij was in de zaak tegen C., vernam een tijd geleden dat hij was vrijgelaten en reageert geschokt. "Het is werkelijk onbegrijpelijk en ronduit schokkend dat iemand die zulke feiten heeft gepleegd na amper 7 van de opgelegde 19 jaar cel is vrijgelaten", zegt Heidi de Pauw namens de organisatie.

Volgens De Pauw is dit "een slag in het gezicht van elk slachtoffer, van alle diensten, ook van de politie". "We kunnen enkel hopen dat hij een beter mens is geworden in de gevangenis."

Tip FBI

Pieter C. werd in de zomer van 2012 in Antwerpen gearresteerd na een tip van de Amerikaanse inlichtingendienst FBI. Agenten van de FBI kwamen hem op het spoor nadat ze waren geïnfiltreerd in een netwerk van pedoseksuelen. Op dat netwerk gebruikte de Nederlander de schuilnaam Pieter 0167.

Kort voordat de Belgische rechtbank hem in januari 2016 veroordeelde, sloeg C. op de vlucht. Na een internationaal opsporingsbevel werd hij in maart van dat jaar opgepakt in Cambodja en op het vliegtuig naar België gezet.