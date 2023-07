Oranje-international Baijings maakt droomtransfer: 'Bayern München is supergroot'

"Bayern München is een supergrote club, daar droom je van. Ik kijk er erg naar uit om daar te gaan spelen." De 22-jarige Jill Baijings hoeft er niet langer omheen te draaien. Eindelijk. De Oranje-international stapt na een uitstekend seizoen bij Bayer Leverkusen, getraind door landgenoot Robert de Pauw, voor een nog onbekende transfersom over naar de Duitse landskampioen. Champions League "Ik ben blij dat ik het nu aan iedereen kan vertellen", zegt de linksbenige middenvelder. "De gesprekken voelden goed. Uitkomen in de Champions League is een persoonlijk doel en dat kan bij Bayern München. Ik dacht op een gegeven moment: ik ga het gewoon doen." In de zomer van 2020 verruilde Baijings het eveneens Duitse SGS Essen voor Leverkusen en daar ontwikkelde ze zich stormachtig. Dit seizoen groeide ze, onder meer met zeven goals, uit tot een belangrijke kracht op het middenveld. In Leverkusen had ze nog een contract tot medio 2024.

Jill Baijings in het shirt van Oranje - Orange Pictures

Baijings won na de concrete interesse vanuit Beieren advies in bij onder anderen Lineth Beerensteyn en bondscoach Andries Jonker, die allebei een verleden hebben bij Bayern München. Hun positieve verhalen bevestigden het beeld dat ze reeds had gekregen. "Het is supermooi dat ik deze stap kan maken, naar een topclub. Waar ik op het allerhoogste niveau kan trainen en spelen. En hopelijk kom ik dan ook steeds dichter bij een basisplek in het Nederlands elftal." Minuten maken Want de concurrentie in Oranje voor een plek op het middenveld is groot. "Ik heb wel het gevoel dat ik dicht tegen de basis aanzit", denkt Baijings. "Ik hoop in ieder geval dat ik wat minuten ga maken op het komende WK." De zomer voor de oud-speelster van sc Heerenveen kan in ieder geval nu al niet meer stuk. "Ik ga mee naar het WK en ik maak een mooie transfer. Alleen het wereldkampioenschap winnen ontbreekt nog, dat zou fantastisch zijn", lacht Baijings.