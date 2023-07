De tijgermug duikt weer op in Weert

Op een bedrijventerrein in Weert is de tijgermug weer opgedoken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) begint komende maandag met de bestrijding van de invasieve exoot, meldt 1Limburg. Zo zal de NVWA alle broedplaatsen verwijderen en vlakbij vindplaatsen een bestrijdingsmiddel inzetten.

De tijgermug komt van oorsprong uit Zuid-Oost Azië en kan ziektes zoals knokkelkoorts, het westnijlvirus en zika overbrengen. Op zichzelf zijn dat geen dodelijke virussen, maar ze kunnen wel gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid.

Van nature komt de tijgermug niet voor in Nederland. Toch dook hij hier de laatste jaren sporadisch op, onder andere in Veenendaal, Sittard, Lelystad en tot twee keer toe in Weert.

Postbode

Het vermoeden is dat de mug meelift op internationale vrachtwagentransporten van bijvoorbeeld autobanden en bamboeplanten.

De NVWA neemt de bestrijding zeer serieus. Toen de tijgermug vorig jaar in Sittard bleek rond te vliegen, controleerden experts van de NVWA duizenden achtertuinen op de aanwezigheid van larven. Zelfs als de experts die niet aantroffen, verspreidden ze speciale korrels om eventuele muggenlarven toch te doden. "Er gaan honderden, zo niet duizenden manuren zitten in deze controles", zei Arjan Stroo van de NVWA toen. "Maar we moeten dit nu doen om te voorkomen dat het beestje hier straks in groten getale aanwezig is en als een soort postbode fungeert om mensen ziektes te bezorgen."

Mugdicht maken

Net als vorig jaar roept de NVWA omwonenden op om te helpen bij de bestrijding van de tijgermug. Dat kan door water dat blijft staan in bakken, bloempotten, schotels en gieters regelmatig weg te gooien. Ook is het goed om regentonnen 'mugdicht' te maken en om water in vogelbadjes en andere drinkbakken wekelijks te verversen. Dat zijn allemaal mogelijke broedplekken. Wie een tijgermug aantreft, kan dat melden bij de NVWA.