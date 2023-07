Storm Poly neemt in kracht af, opruimen wegen duurt nog uren

De storm die sinds vannacht boven een groot deel van Nederland actief is, neemt in kracht af. Op dit moment heeft vooral de Noordoostpolder en het westen en noordwesten van Friesland nog last van storm Poly. Code rood, het hoogste weeralarm, is voor alle regio's inmiddels wel ingetrokken. Door de harde wind is één dode gevallen, in Haarlem. In Amsterdam raakten twee mensen gewond.

Voor de noordelijke helft van het land geldt nog code oranje. Er kunnen windstoten van 100 tot 120 kilometer voorkomen, zegt weerman Peter Kuipers Munneke. "Het is een uitzonderlijk zware storm, zeker voor de zomer. Er zijn windstoten van meer dan 140 kilometer per uur gemeten en die hebben ook nog eens meer impact, omdat de bomen in het blad staan waardoor ze meer wind vangen."

Dode en zwaargewonden

Vanochtend trok het zwaartepunt van Poly over Noord-Holland, het IJsselmeergebied en Flevoland. Daar is ook de meeste schade gemeld. Op veel plaatsen waaiden bomen en voertuigen om. In Haarlem kwam een 51-jarige vrouw om het leven nadat een boom op haar auto was gevallen. Er werd nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

In Amsterdam raakten twee mensen zwaargewond. Een man kreeg een boom op zijn auto. Hij kon zelf uit zijn auto komen, maar is bewusteloos en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede persoon werd op de Hoofdweg aangetroffen en moest worden gereanimeerd. Mogelijk was het slachtoffer geraakt door de bovenleiding, die door een boom was geraakt. Het slachtoffer is weer aanspreekbaar.

In Haarlem werd een heel huizenblok getroffen door ontwortelde bomen en ook vele andere gebouwen in het noorden van het land werden vernield: onder meer strandhuisjes, een woonboot en een school. Ook veel wegen raakten versperd. Op de A9 ontstond een chaos tussen Akersloot en Uitgeest door meerdere omgewaaide bomen en vrachtwagens. Het opruimen duurt nog uren, meldt Rijkswaterstaat. Ook op de A6 en A10 zijn er problemen.