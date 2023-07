Decennia lobbyen voor weg kop in gedrukt: boos Mariënheem laat van zich horen

Boos en teleurgesteld reageerden de inwoners van Mariënheem op de plannen van minister Harbers om zeventien infrastructuurprojecten op de lange baan te schuiven. Op het lijstje van Harbers stond namelijk ook de aanpak van de N35 van Zwolle naar Wierden. Onderweg scheert de weg langs Heino en gaat hij onder Nijverdal door, maar wel dwars door Mariënheem. Dat leidt in het Overijsselse dorp tot drukte en overlast. Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft toe dat Mariënheem daarmee "een vrij unieke situatie is". Een twijfelachtige eer, die tot grote onvrede leidt bij de inwoners van het dorp. Al sinds begin jaren 90 zijn er plannen om de weg te verleggen, maar telkens kwam er iets tussen. En dus ook nu weer. Vanochtend was er in het dorp een lawaaiprotest om aandacht te vragen voor de situatie. Vooral voor schoolgaande kinderen en kerkbezoekers is de beruchte weg een probleem. De basisschool en de kerk liggen ten zuiden ervan, maar de meeste mensen wonen aan de noordkant van de weg. Stikstof In Mariënheem zijn ze niet alleen. Andere verkeersprojecten die vorige maand door Harbers op pauze zijn gezet, zijn knooppunt Hoevelaken, de verbreding van de A27 bij Almere en de ringweg van Utrecht. Stikstofproblemen, de stijgende prijzen in de bouw en de krapte op de arbeidsmarkt werden door de minister genoemd als reden.

De N35 bij Mariënheem is een van de zeventien infrastructurele projecten waarvan de aanpak wordt uitgesteld - NOS

Het besluit leidde op meerdere plekken tot onvrede. Ook in Amersfoort, Almere en Utrecht reageerden wethouders en burgers bezorgd op het uitstel van projecten in hun omgeving. 'Ben des duivels' De gemeente Raalte, waaronder Mariënheem valt, is eveneens zwaar teleurgesteld in Den Haag. "Ik heb begrip voor het dilemma van de minister, maar niet voor deze beslissing. Ik ben des duivels", zegt wethouder Ben Nijboer. Hij benadrukt dat het vertrouwen in de politiek tot een dieptepunt gedaald is. "Al in de jaren 90 bestond het plan om de N35 te verleggen, zodat er een rondweg om Mariënheem zou ontstaan. Meerdere keren is dat plan uitgesteld, maar twee jaar geleden kwam de minister naar Mariënheem toe en zette hij zijn handtekening onder de plannen. Als je daar nu weer van terugkrabbelt, is het niet raar dat mensen het vertrouwen in de politiek verliezen."

Welke projecten gaan wel door? Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat "er niet gekeken is naar projecten die niet kunnen doorgaan, maar vooral naar projecten die nog wel kunnen plaatsvinden." Projecten die wel kunnen doorgaan zijn: Projecten waarmee al is begonnen, zoals de zuidelijke ringweg in Groningen

Projecten die in de gebruiksfase weinig stikstof zullen uitstoten

Wegen naar nieuwgebouwde woonwijken

Grote onderhoudsprojecten die niet langer kunnen wachten, zoals de Haringvlietbrug

Onveilige Rijks-N-wegen, zoals opgenomen in het coalitieakkoord Waarom specifiek Mariënheem niet? Opvallend is dat in het coalitieakkoord wordt gesproken over de aanpak van onveilige Rijks-N-wegen. De N35 valt hieronder en daarom wordt bijvoorbeeld dezelfde weg bij knooppunt Raalte wel aangepakt. Waarom uitgerekend de N35 bij Mariënheem toch buiten de boot is gevallen, legt het ministerie als volgt uit: "Enerzijds zijn er al verbeteringen gedaan bij Mariënheem, door bijvoorbeeld het aanbrengen van vluchtheuvels", zegt een woordvoerder. "Anderzijds is het zo dat er geen stikstofcapaciteit beschikbaar is voor deze aanpassing, omdat het gaat om een vrij grote aanpassing, zowel de bouw zelf, als het eindresultaat."