Eerste versterking Ten Hag: Mount komt voor naar verluidt 65 miljoen euro van Chelsea

Erik ten Hag heeft met Manchester United zijn eerste versterking voor komend seizoen binnen. Mason Mount komt volgens verschillende Britse media voor naar verluidt 65 miljoen euro over van Chelsea.

De voormalig speler van Vitesse, die in Londen nog een contract voor één jaar had, tekent in Manchester een contract tot medio 2028, met een optie voor nog een jaar.

De 24-jarige Engelsman speelde op zijn uitstapjes bij Vitesse (2017-2018) en Derby County (2018-2019) na, bijna zijn hele leven voor Chelsea. Bij die club doorliep hij sinds 2005 de jeugdopleiding.

De aanvallend ingestelde speler speelde tot dusver 36 interlands voor Engeland, daarin scoorde hij vijf keer.