Galtier definitief weg als trainer Paris Saint-Germain, dat aast op Luis Enrique

De uitschakeling in de achtste finales van de Champions League, tegen Bayern München, kwam dan ook hard aan.

De 56-jarige Galtier kwam vorig jaar over van OGC Nice en moest de club niet alleen nationaal, maar ook internationaal op de kaart zetten.

Christophe Galtier is niet langer trainer van Paris Saint-Germain. De Franse landskampioen heeft zijn nog één jaar doorlopende contract ontbonden. De verwachting is dat Luis Enrique spoedig wordt gepresenteerd als zijn opvolger.

Het was geen geheim dat Galtier zijn langste tijd in Parijs had gehad.

Vorige week werd de trainer bovendien gearresteerd na een in april gestart onderzoek naar de coach en zijn zoon naar vermeende discriminatie, zei de aanklager van Nice tegen het Franse persbureau AFP.