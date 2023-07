Nieuwe 'slimme' camera's aangeschaft om appende bestuurders te betrappen

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) schaffen meer 'slimme' camera's aan om autobestuurders met een mobiel in de hand te betrappen. Met de camera's is de pakkans van overtreders meer dan 95 procent, zegt het OM op basis van een pilot die in 2021 eindigde.

Het OM hoopt vijftig van camera's vanaf volgend jaar over het hele land te verspreiden. Die camera's kunnen 24 uur per dag zonder toezicht op een traject controleren.

Het systeem is tussen 2020 en 2021 getest op drie plekken. Doordat de beelden vanuit een viaduct of paal schuin worden genomen, is het ook zichtbaar als een bestuurder een mobieltje vasthoudt onder het stuur, of op schoot heeft liggen.

De pilot bleek succesvol, "in die zin dat we veel overtredingen per dag konden constateren, soms wel tweehonderd per dag op één plek", zegt Marloes van Kessel van het parket verkeerszaken van het OM.

Ook meer monocams

Het nieuwe systeem wordt ingezet samen met bestaande systemen van de politie. Zo heeft de politie meer zogenoemde monocams aangeschaft. Deze flitscamera, die moet worden bediend door een agent, registreert door de voorruit van de auto of een bestuurder zijn mobieltje in de hand heeft. Die camera werkt goed om bijvoorbeeld een automobilist te betrappen op bellen achter het stuur.

De foto's gemaakt door de nieuwe slimme camera's worden automatisch genomen en doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Daar beoordeelt een medewerker of de bestuurder daadwerkelijk een overtreding is begaan. De boete van rijden met een telefoon in de hand staat inmiddels op 380 euro.