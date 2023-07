Volleyballers vloeren Canada en houden uitzicht op finaleronde Nations League

De Nederlandse volleyballers hebben voor het eerst in tien jaar weer eens een zege op Canada geboekt. In het Filipijnse Pasay won de formatie van de Italiaanse bondscoach Roberto Piazza in de Nations League met 3-1 (25-22, 25-22, 17-25, 25-18). Aanvoerder Nimir Abdelaziz was de uitblinker met 24 punten.

In de drie duels na de laatste zege had Oranje slechts een set van Canada weten af te pakken. Na een gelijk opgaand begin was het ditmaal direct raak.

In set twee had Oranje het lastiger, maar pakte het na een sterke eindsprint alsnog de buit.

Canada blies Nederland in de volgende set serverend weg, maar Oranje herstelde zich knap in set vier. Het stond geen moment op achterstand en gaf een 20-12 marge niet meer uit handen.

Finaleronde

Door de overwinning op de Canadezen houdt Nederland uitzicht op het behalen van de finaleronde in Gdansk.

De ploeg van Piazza staat momenteel op de achtste plek in een poule van zestien. De eerste acht plaatsen zich voor de kwartfinales in Polen.

Donderdag treft Oranje Brazilië en later nog Japan en Slovenië.