Waarom zo laat naar code rood? 'Pas om 07.00 uur duidelijk hoe erg het werd'

Van een code geel met zware windstoten explodeerde storm Poly vannacht naar de zwaarste zomerstorm ooit gemeten. Het KNMI gaf vannacht code oranje, en pas vanochtend vroeg code rood af. Om 07.52 uur, midden in de spits, verscheen de melding op Twitter en bij persbureau ANP. Ook volgens het instituut zelf was dat ongebruikelijk laat, maar daar waren goede redenen voor. Rob Sluijter, programmamanager Early Warning Centre bij het KNMI, legt uit hoe er gedurende de nacht steeds meer inzicht kwam in hoe de storm zich ontwikkelde. Er lag een worstcasescenario waarin het systeem zich tot een zeer zware storm boven Nederland zou ontwikkelen, maar die kans leek op dat moment niet zo groot. "Er waren ook modellen waarin er vrij weinig gebeurde." Een heel team van mensen met onder anderen modellenexperts en meteorologen namen gisteravond op basis van de verwachtingen het besluit de verwachting op code geel te houden. "In de loop van de nacht komen er dan nieuwe mensen binnen en nieuwe modellen. We zagen dat het steeds erger werd. Dus rond 03.00 uur zijn we naar code oranje opgeschaald. Op dat moment was er nog steeds geen sprake van dat worstcasescenario. De modellen zaten op één lijn." Dit zijn beelden van de storm:

Op verschillende plekken in het land zorgt storm Poly voor schade. Her en der knakte bomen om. - NOS

Noordremprocedure Dat veranderde rond 07.00 uur vanochtend, toen bleek dat het systeem zich rap ontwikkelde tot een zeer zware storm. "Op dat moment hadden we nog een uur voordat dat zou gebeuren. Toen hebben we besloten om code rood af te geven. Normaal zijn we daar zuinig mee, maar gezien de verwachte gevolgen is daar wel voor gekozen." Normaliter wordt code rood pas afgekondigd na overleg met een aantal andere partijen, zoals Rijkswaterstaat. Daar was nu geen tijd voor. "Er is een noodremprocedure voor dit soort gevallen. Dit was zo'n explosief systeempje dat het niet anders kon." Sluijter wijst erop dat het KNMI gisteravond wel heeft gewaarschuwd dat de mogelijkheid er was dat er opgeschaald zou moeten worden. "En dat bleek dus inderdaad nodig." Hij kan zich een soortgelijke situatie herinneren in 2018, waaruit ook blijkt uit hoe moeilijk het is om een verwachting te maken voor de ontwikkeling van een systeem als storm Poly. "Toen is er code oranje afgegeven, maar viel het uiteindelijk mee."