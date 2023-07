Raad van State houdt vergunning Zandvoort in stand, F1-race gaat definitief door

De natuurvergunning van het circuit van Zandvoort blijft in stand. Dat heeft de Raad van State bepaald na een lange juridische strijd tussen milieuorganisaties en de provincie Noord-Holland, die de vergunning verleende. Dat betekent dat de Formule 1-race op het circuit, die gepland staat voor 27 augustus, definitief kan doorgaan.

Enkele milieuorganisaties procederen al langer over de stikstofvergunning. Volgens hen kloppen de stikstofberekeningen niet en stelt het circuit de stikstofneerslag op het naastgelegen beschermde natuurgebied Kennemerland-Zuid te rooskleurig voor. De stikstofneerslag zou volgens de organisaties toenemen door de huidige vergunning.

Ook vinden ze dat de provincie geen toestemming had mogen geven voor de verbouwing van het circuit. Die werkzaamheden zouden het leefgebied van de beschermde zandhagedis en rugstreeppad aantasten.

De rechtbank oordeelde eerder al dat de vergunning en toestemming voor verbouwing in stand mogen blijven. De Raad van State besloot dat vorig jaar ook al in een voorlopige uitspraak en de hoogste bestuursrechter heeft die uitspraak vandaag dus bekrachtigd. De milieuorganisaties kunnen niet meer in beroep.