Bestelbusje rijdt in op tram in Amsterdam, passagier bekneld geraakt

Een bestelbus is vanochtend op de Piet Heinkade in Amsterdam ingereden op een tram. Hierbij raakte een passagier van de tram bekneld, die inmiddels is overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de politie.

De politie kreeg rond 08.15 uur een melding over de aanrijding tussen het busje en de tram, zegt een woordvoerder. "De tram was hierdoor ontspoord en vervolgens met de voorkant tegen een paal tot stilstand gekomen."

Op de plek waar de bus op de tram was ingereden, raakte een passagier bekneld. "Het duurde een uur voordat die persoon weer vrij was", zegt de woordvoerder. De beknelde passagier was volgens de woordvoerder aanspreekbaar en is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met de persoon gaat, is onduidelijk.

Lichte verwondingen

Andere passagiers van de tram liepen lichte verwondingen op. "Het was een flinke klapper, dus mensen vielen om." Zij hoefden niet naar het ziekenhuis. Dat geldt ook voor de bestuurder van het busje.

De tramchauffeur liep lichte verwondingen op. Hij is wel naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij in paniek raakte. "Bij bepaalde hartkloppingen is het goed als je een check krijgt", zegt de politiewoordvoerder.

Hoe het kan dat de bestelbus inreed op de tram, wordt onderzocht.