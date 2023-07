Jonge Kohler moet in Volendam schoenen Jonk vullen: 'Ben beïnvloed door Cruijff'

Met zijn 32 jaar is Kohler direct de jongste trainer van de eredivisie. De geboren Duitser lacht een beetje wanneer hij dat hoort en haalt er tegelijk zijn schouders over op. "Voetbal kent geen leeftijd. Net als met spelers ben je goed genoeg als je wordt opgesteld."

Kohler kent de weg in het Kras Stadion: al twee jaar was hij daar de assistent van Wim Jonk. Tot vorige maand ineens het bericht komt dat Jonk een overkoepelende rol binnen de club krijgt en Kohler doorgeschoven wordt naar de positie van hoofdtrainer. Zijn eerste grote klus als hoofdtrainer van een eerste elftal.

De lach op het gezicht van Kohler is nooit ver weg deze ochtend in Volendam. Zichtbaar geniet hij van zijn nieuwe rol en om zijn spelers aan het werk te zien. Hij erkent dan ook dat het anders is om op het veld te staan als hoofdtrainer dan als assistent-trainer.

"Het gevoel van verantwoordelijkheid is veel groter. Dat moet ook. Je wil samen met de spelers, medewerkers, bestuur en directie iets moois neerzetten en het beste voor de supporters en kinderen. We zijn trots dat het stadion weer vol zit en dat kinderen ons shirt dragen", zegt Kohler in uitstekend Nederlands. "Het Ajax-shirt is ook mooi, maar je ziet in het dorp veel oranje."

In de geest van Johan Cruijff

Successen behalen en een voorbeeld en inspiratie zijn voor kinderen. Het zijn woorden die nooit ver weg zijn wanneer je Kohler spreekt. "Mijn taak is om spelers en medewerkers in hun kracht te zetten, zodat we samen bouwen aan iets moois. Johan zei altijd: 'Meer ogen zien meer'."

Johan is Johan Cruijff. Hoewel Kohler hem nooit heeft zien spelen en misschien wel nooit heeft zien coachen, is hij wel besmet met het Cruijff-virus. Dat gebeurde al bijna tien jaar geleden toen hij bij de Ajax-jeugd ging werken met Wim Jonk. "Daar ben ik echt beïnvloed, net als bij Ajax Cape Town. En eigenlijk ook bij AS Trencin in Slowakije."

Want vergis je niet. Hoewel Kohler pas 32 jaar is, heeft hij al veel ervaring in het buitenland opgedaan met klussen in Duitsland, Zuid-Afrika en Zwitserland.