Veel meer schade aan akkers en vee vergoed, vooral vanwege grauwe gans

De twaalf provincies hebben vorig jaar ruim 44 miljoen euro uitgekeerd aan boeren die schade melden aan akkers en vee. Dat is zeven miljoen euro meer dan in 2021 en ruim twee keer zoveel als in 2015.

Vooral de grauwe gans veroorzaakt veel schade; in heel Nederland voor meer dan 23 miljoen euro. De gans eet het eiwitrijke gras op dat de boeren hebben gezaaid voor hun koeien.

Ook waren er in 2022 meer aanvallen door wolven, voornamelijk op schapen. In totaal werd voor 235.188 euro aan wolvenschade uitgekeerd, aldus de organisatie B12 die de uitkeringen voor de provincies regelt.

Boeren kunnen sinds 2015 een vergoeding krijgen voor schade die vogels, maar ook landdieren aanrichten. Met dat geld kunnen ze dan bijvoorbeeld snel voer kopen voor hun koeien als het gras is opgegeten door ganzen. Volgens BIJ12 is dat mede de reden dat de vergoedingen vorig jaar zijn toegenomen: alle soorten voer zijn vorig jaar flink duurder geworden door de inflatie en de energiecrisis.

Ganzen en mezen

Uit de cijfers blijkt dat de grauwe gans en de brandgrans veruit de meeste schade veroorzaken, vooral in Noord-Holland en Friesland. Maar ook de mees - die zich vooral voedt met zaden - veroorzaakte voor zo'n 1,5 miljoen euro aan schade. Boeren in Limburg blijken vooral last te hebben van dassen die schade aanrichten aan hun gewassen, meldt 1Limburg.