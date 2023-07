Brazilië stelt Diniz als bondscoach aan, in afwachting van komst Ancelotti

Fernando Diniz is door de voetbalbond van Brazilië aangesteld als bondscoach. De 49-jarige Braziliaan is de opvolger van Ramon Menezes, die als interim-bondscoach was aangesteld na het vertrek van Tite.

Diniz, momenteel nog trainer van Fluminense, heeft voor een jaar getekend bij de vijfvoudig wereldkampioen.

"Fernando Diniz zal het Braziliaanse team een jaar lang leiden en ik weet zeker dat hij dat met grote bekwaamheid zal doen", zei voorzitter Ednaldo Rodrigues van de Braziliaanse voetbalbond in een publieke verklaring.

Ancelotti

Tegen de Braziliaanse zender TV Globo had Rodrigues zich laten ontvallen dat Ancelotti vanaf juni 2024 bondscoach zal zijn, maar dat de details in het contract nog moeten worden uitgewerkt.

Als Ancelotti daadwerkelijk het stokje overneemt van Diniz, dan wordt hij de eerste buitenlandse bondscoach van de Brazilianen.