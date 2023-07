Triodos brengt certificaten naar de 'beurs', houders vrezen prijsdaling

Zo'n 43.500 kleine beleggers staken samen ruim 1,2 miljard in Triodos Bank. Al meer dan drie jaar zitten zij vast aan deze belegging. De handel ervan is namelijk tijdens paniek over banken na de uitbraak van het coronavirus stilgelegd. Vanaf vandaag kunnen de zogenoemde Triodos-certificaten eindelijk weer worden verhandeld, ook voor beleggers die geen klant van Triodos zijn. Daar moeten de huidige certificaathouders alleen wel op toeleggen, want hun investeringen zijn vermoedelijk een stuk minder waard geworden. Dat doet veel beleggende Triodos-klanten zeer. Eerder dit jaar probeerde een groep bij de Ondernemingskamer de 'beursgang' van de Triodos-certificaten zelfs nog tegen te houden. Hoewel de rechter erkende dat de bank al enkele jaren wist dat er problemen konden ontstaan met de interne handel van de certificaten, luidde het vonnis dat uitstel of afblazen van een openbare koop en verkoop niet in het belang van de bank én de huidige houders is. Waardeverlies Vandaag wordt duidelijk hoeveel bestaande certificaathouders na drie jaar van hun stukken af willen. Ook komt er zicht op hoeveel nieuwe beleggers die geen Triodos-certificaathouder zijn ze willen overnemen én voor welke prijs. De laatste prijs waarvoor ze werden verkocht was 84 euro. Gezien de financiële prestaties van Triodos is die economische waarde nu geschat op 60 euro. Dat kan hoger uitpakken als er vandaag meer kopers dan verkopers zijn. Tegelijk kan het minder worden wanneer er juist minder kopers dan verkopers samenkomen.

Certificaten en aandelen Aandeelhouders zijn in principe eigenaar van een stukje in een bedrijf. Certificaathouders verschaffen een bedrijf kapitaal, waarvoor zij jaarlijks een vaste vergoeding krijgen. Wie van zijn of haar certificaat af wil, kan ze in veel gevallen ook tussentijds verkopen voor een vaste prijs. Anders dan gewone aandelen zijn certificaten zwaar achtergestelde schulden. Dat betekent dat houders bij een faillissement als laatste in de rij staan om nog iets terug te krijgen. Triodos geeft sinds de oprichting in 1980 certificaten van aandelen uit voor eigen klanten. De bank gebruikte dit als extra bufferkapitaal. Deze stukken werden voor het laatst onderling voor 84 euro gekocht en verkocht. Als er geen kopers waren, dan mocht Triodos maximaal 3 procent van de certificaten zelf terugkopen om te voorkomen dat de buffer van de bank te laag zou worden.