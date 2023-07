KNMI: code rood voor Noord-Holland, Friesland, Flevoland en IJsselmeergebied

Het KNMI heeft weercode rood afgegeven voor Noord-Holland, Friesland, Flevoland en het IJsselmeergebied voor storm Poly. In de rest van het land geldt code oranje en code geel. Rijkswaterstaat roept mensen op om de reis uit te stellen als dat mogelijk is, vanwege zware windstoten.

In de rode provincies komen deze ochtend zeer zware windstoten voor, waarschuwt de weerdienst. Dan gaat het om windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur. Op het IJsselmeer kunnen windstoten oplopen tot 130 kilometer per uur.

In Overijssel, Drenthe, Zuid-Holland, Groningen en het Waddengebied geldt code oranje. In de rest van het land code geel. De windstoten in deze delen van het land liggen tussen de 75 en 100 kilometer per uur. Aan het begin van de middag neemt de wind weer af. De wind waait uit het westen.