Lammers geeft zijn visitekaartje af in ruime zege Atalanta

Sam Lammers heeft in zijn derde wedstrijd voor Atalanta zijn visitekaartje afgegeven. De spits had met zijn eerste Serie A-treffer een aandeel in de 5-2 thuiszege van Atalanta op Cagliari.

Lammers, die bijna drie weken geleden PSV verruilde voor Atalanta, loste na 65 minuten Duvan Zapata af. De Tilburger nam vervolgens in de 81ste minuut de vijfde Atalanta-treffer op fraaie wijze voor zijn rekening door Alessio Cragno met een schaarbeweging te omspelen en de bal in de verre hoek te schieten.

Luís Muriel, Alejandro Gómez, Mario Palasic en Zapata hadden in de eerste helft al voor een comfortabele 4-1 ruststand gezorgd voor Atalanta, dat met Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis speelde. Diego Godin was voor rust trefzeker voor Cagliari en João Pedro deed dit in de tweede helft.

Tegenstander Ajax in Champions League

Atalanta, de nummer drie van de Serie A van afgelopen seizoen, treft Ajax in de groepsfase van de Champions League. De clubs treffen elkaar op 27 oktober in Bergamo en op 9 december in Amsterdam.

Atalanta won eerder met 4-2 en 4-1 van respectievelijk Torino en Lazio, waarmee de club al op dertien competitiegoals staat. Ze zijn daarmee de eerste club sinds AC Milan uit 1972/1973 met minstens twaalf goals na drie speelronden.