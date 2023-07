Ook tennis in vizier Saudi-Arabië: 'Ga niet liegen, is interessant voor ons'

Het heeft er alle schijn van dat tennis de volgende sport wordt die zwicht voor het grote geld uit Saudi-Arabië. De beleidsbepalers uit de sport hebben verkennende en constructieve gesprekken met investeringsmaatschappijen uit het land gehad. Voorzitter Andrea Gaudenzi van de ATP, de organisatie van het mannentennis, vertelde onlangs tegen de Financial Times "positieve" gesprekken met Public Investment Fund (PIF) en andere investeerders te hebben gevoerd over de mogelijkheden om een aantal tennistoernooien in het land te organiseren. Zo is er al het hardnekkige gerucht dat de NextGen Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste tennissers onder 21 jaar, dit tennisseizoen in Jeddah wordt gespeeld. Het zou een eerste aanzet kunnen zijn. Overigens zijn er in het verleden wel demonstratietoernooien in Saudi-Arabië georganiseerd waar tennistoppers voor veel geld op zijn afgekomen. Moeilijk onderwerp Ook de WTA, die de tennistour bij de vrouwen voor zijn rekening neemt, sprak in februari met investeerders uit Saudi-Arabië. Dat onderhoud leverde nog niets concreets op, volgens voorzitter Steve Simon zijn er veel zaken die nu nog onzeker zijn. "Het is een moeilijk onderwerp", vertelt Simon. "Maar als je naar de rechten van vrouwen kijkt, boekt Saudi-Arabië vooruitgang als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met vijf jaar geleden." Simon merkte in het gesprek dat de veiligheid van lesbische tennissters in het land een gevoelig thema was voor de Saudi's, maar hij maakt zich er geen zorgen over dat dit een toekomstig probleem zal vormen.

Raemon Sluiter, Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp laten hun licht schijnen over de mogelijke inmenging van Saudi-Arabië in het tennis. - NOS

Tennislegende Billie Jean King juicht als lesbische vrouw de inmenging van Saudi-Arabië toe op de vrouwentour. "Ik ben er zeker van het een keer gaat gebeuren", zegt ze stellig. "Ik geloof heel erg in betrokkenheid als je iets wilt veranderen", aldus de Amerikaanse. "Als je geen mensen ontmoet en je de discussie niet wil voeren om dingen te veranderen, dan zal er ook niets veranderen." McEnroe is tegen Een andere tennislegende, John McEnroe, ziet daarentegen weinig in het idee. "Ik ben niet verbaasd dat tennis nu wordt genoemd, maar ik zou het persoonlijk niet steunen. We zouden daar ver van moeten wegblijven", zegt de zevenvoudig grandslamkampioen.

De tentakels van PIF Investeringsmaatschappij PIF heeft inmiddels in het golf, na een lange controverse die voor verdeeldheid zorgde, een grote vinger in de pap. De Saudische geldschieter is ook grootaandeelhouder van de Engelse voetbalclub Newcastle United, dat dit seizoen in de Champions League uitkomt. En in Saudi-Arabië is PIF grotendeels eigenaar geworden van vier voetbalclubs, waar onder anderen Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) en Karim Benzema (Al-Ittihad) onder contract staan. De Formule 1 heeft naar verluidt ook de grote interesse van PIF. Zo meldde persbureau Bloomberg in januari dat de maatschappij bij eigenaar Liberty Media een bod van 19 miljard euro had gedaan op de rechten. Berucht De investeringsmaatschappij is berucht, omdat PIF volgens critici door Saudi-Arabië wordt gebruikt voor 'sportswashing', om zijn niet al de beste imago op te vijzelen. Saudi-Arabië staat bekend als een land waarin mensenrechten vaak worden geschonden en ook het welzijn van vrouwen en de veiligheid van lhbti'ers in het land is een veelbesproken thema.

"Ik durf eigenlijk niet te zeggen of dit goed is voor het tennis", reageert Tallon Griekspoor op de mogelijke toevoeging van Saudi-Arabië op de tenniskalender. "Heel veel spelers staan wel te springen, omdat het natuurlijk een enorme geldinjectie voor de sport is. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dit niet interessant is voor ons, ook omdat wij misschien wel meer horen te verdienen als je het tennis met andere sporten vergelijkt." Eindelijk Raemon Sluiter, coach van Jelina Svitolina, vindt het een lastige keuze. "Money talks", aldus de Rotterdammer. "Houd je keihard aan je principes vast? Of ga je er toch heen?" Nick Kyrgios weet het wel. Hoe eerder, hoe beter, als het aan de populaire Australiër ligt. "Eindelijk. Ze zien de waarde. We gaan eindelijk betaald krijgen wat we verdienen"

Voor Andy Murray is het nog niet zonneklaar dat de tennistour zomaar richting Saudi-Arabië moet gaan. "Het wordt denk ik een issue als daar straks belangrijke toernooien worden georganiseerd", vindt hij. "Een moeilijk vraagstuk. Want stel dat je er niet wil spelen, dan word je daarvoor bestraft, omdat je sommige toernooien verplicht moet spelen. Het is iets waar we goed over moeten nadenken." Jabeur: 'Het is nu of nooit' Ons Jabeur, de Wimbledon-finalist van vorig jaar uit Tunesie en een gezicht voor vrouwensport in het Midden-Oosten, ziet de toevoeging van Saudi-Arabië als een gouden kans. "Ik hoop dat ze niet alleen in de mannen, maar ook in de vrouwen willen investeren. Ik ben ervan overtuigd dat ze in Saudi-Arabië ook goede dingen doen en vrouwen meer rechten geven. Dit is het moment om dingen te veranderen." Jabeur vindt dat ze samen met de Egyptische Mayar Sherif, de nummer 31 van de wereld, een voortrekkersrol bekleedt. "Geloof het of niet, maar de twee succesvolste vrouwelijke sportatleten met een Arabische achtergrond spelen momenteel tennis. Dus het is (voor Saudi-Arabië, red.) nu of nooit."

Ons Jabeur - AFP