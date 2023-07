Israëlische leger zegt dat legeroperatie in Jenin is beëindigd

Het Israëlisch leger zegt dat de militaire operatie in het vluchtelingenkamp in Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever is beëindigd. Volgens een woordvoerder van Defensie zijn alle militairen die in het kamp aanwezig waren inmiddels weg, meldt onder meer de Israëlische krant Haaretz.

Maandagochtend vielen honderden Israëlische militairen met onder meer bulldozers het kamp binnen. Daarbij kwamen zeker dertien Palestijnen om het leven en één Israëlische soldaat. Volgens Israël was het doelwit van de inval een commandocentrum van militante strijders in het kamp. Ook zou het Israëlische leger een laboratorium hebben aangetroffen waar explosieven werden gemaakt.

Kritiek

Door het geweld in het dichtbevolkte gebied vluchtten zo'n 3000 mensen uit hun huizen. Hoewel Israël stelde dat de inval nodig was, klonk er internationaal kritiek. Zo uitte Lynn Hastings, VN-hulpcoördinator in de Palestijnse gebieden, haar zorgen over de omvang van de operatie en over het uitvoeren van luchtaanvallen in een dichtbevolkt gebied.

Alan Fisher, journalist van nieuwszender Al Jazeera, zei afgelopen nacht dat de vernietiging overal te zien is in Jenin. "Wegen zijn opengereten. Auto's zijn door bulldozers aan de kant geduwd", zei Fisher. "Het hele gebied is een absolute en totale puinhoop." Er is volgens hem veel woede onder de bevolking.

Vandaag kan de schade worden opgenomen. "De afgelopen dagen werden we door het Israëlische leger fysiek tegengehouden", zegt Juliette Verhoeven, die voor Save The Children in het gebied actief is in het NOS Radio 1 Journaal. "Vanaf vandaag is het kamp weer open en kan de VN in ieder geval weer naar binnen." Er is volgens haar op dit moment geen water of elektriciteit in het vluchtelingenkamp. Verhoeven: "Het herstellen daarvan is op dit moment de prioriteit".

Meer acties

De Palestijnse president Abbas veroordeelde maandag al bij monde van zijn woordvoerder de Israëlische inval. Hij sprak van wrede agressie.

Dinsdag kondigde de Israëlische premier Netanyahu al aan dat de militaire operatie bijna klaar was. Wel stelde hij dat er in de toekomst meer van dit soort acties zullen plaatsvinden.

Israël voerde vandaag ook luchtaanvallen uit op doelen in de Gazastrook. Die waren een reactie op eerdere raketten die vanaf de Gazastrook werden afgevuurd. Volgens Al Jazeera werd een doel van de gewapende tak van Hamas geraakt. Daarbij zouden geen slachtoffers zijn gevallen.