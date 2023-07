Wekdienst 5/7: Raad van State over Circuit Zandvoort • Hoorzitting directeur Chemours

Wat heb je gemist?

Afgelopen maandag was wereldwijd de warmste dag ooit gemeten. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van de National Centers for Environmental Prediction uit de VS. Die cijfers worden sinds 1979 bijgehouden.

De gemiddelde temperatuur op de aarde was maandag 17,01 graden Celsius. Het vorige record stamde uit augustus 2016 en was 16,92 graden.

Ander nieuws uit de nacht: