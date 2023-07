Tijdelijke karakter opvang Oekraïners blijft knellen

De Adviesraad Migratie slaat opnieuw alarm over de onzekerheid die Oekraïense vluchtelingen hebben over hun verblijfsstatus in Nederland. Hun verblijfsrecht eindigt over acht maanden, maar wat daarna gebeurt, is nog onduidelijk. En dat leidt nu al tot praktische problemen op het gebied van wonen, werk en zorg, stelt het adviesorgaan van de overheid in een rapport.

Zo gaan de meeste gemeenten geen langer durende vastgoedcontracten aan omdat de financiering van de rijksoverheid voor huisvesting steeds is gekoppeld aan de duur van de tijdelijke bescherming. Dat zorgt er niet alleen voor dat Oekraïners soms al anderhalf jaar dicht op elkaar leven. Tijdelijke investeren in crisisopvang, telkens gekoppeld aan een jaarlijkse of halfjaarlijkse verlening van de ontheemdenstatus, is duurder dan structureel investeren in flexibele opvang.