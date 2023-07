Amerikaanse deskundigen: afgelopen maandag was warmste dag ooit gemeten

Afgelopen maandag was wereldwijd de warmste dag die ooit is gemeten. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van de National Centers for Environmental Prediction uit de VS. Die cijfers worden sinds 1979 bijgehouden.

De gemiddelde temperatuur op de aarde was van 17,01 graden Celsius. Het vorige record stamde uit augustus 2016 en was 16,92 graden.

Op verschillende plekken in de wereld is het ongebruikelijk warm. Dat is bijvoorbeeld in het zuiden van de Verenigde Staten zo. Ook delen van China zuchten onder een hittegolf en in het noorden van Afrika zijn er temperaturen van rond de 50 graden gemeten. Ook op Antarctica is het opvallend warm. Oekraïense onderzoekers stelden een temperatuur van 8,7 graden vast.

"Dit is geen mijlpaal die we moeten vieren", zegt een klimaatwetenschapper van het Imperial College London tegen persbureau Reuters. "Het is een doodvonnis voor mensen en ecosystemen."

El Niño

Volgens wetenschappers komen de hoge temperaturen door de klimaatverandering in combinatie met El Niño. Tijdens El Niño wordt het op aarde warmer dan normaal.

Van het weerfenomeen is sprake als de oppervlaktetemperatuur van het water in de Stille Oceaan rond de evenaar warmer is dan gemiddeld. De vorige keer dat er een sterkte El Niño was, was in 2016.

NOS op 3 legt in onderstaande video uit wat El Niño precies is: