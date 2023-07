Georgië en Oekraïne ruziën over oud-president Saakasjvili

Tussen Georgië en Oekraïne is een diplomatieke ruzie ontstaan over voormalig president Saakasjvili van Georgië. Hij zit in Georgië in een gevangenis en verscheen afgelopen maandag tijdens een videoverhoor ernstig verzwakt voor de camera. Saakasjvili heeft een Oekraïens paspoort.

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Georgische ambassadeur op het matje geroepen om protest aan te tekenen tegen de slechte gezondheidstoestand van de oud-president.

Verder heeft Kyiv naar eigen zeggen voorgesteld dat de Georgische ambassadeur naar Georgië gaat voor overleg. "De Georgische autoriteiten moeten stoppen met het mishandelen van een Oekraïense burger", staat in een verklaring.