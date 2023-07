Russische journalist en advocaat zwaar mishandeld in Tsjetsjenië

Op de video hieronder is te zien hoe Jelena Milasjina in het ziekenhuis in elkaar zakt:

In een video die in het ziekenhuis in Grozny is opgenomen, spreekt Milasjina over een "klassieke ontvoering". Ze vertelt dat haar handen vastgebonden werden, dat ze moest knielen en een wapen op haar hoofd gericht kreeg. Ook werden de twee geslagen met knuppels. Volgens mensenrechtenorganisatie Memorial zeiden de aanvallers dat het om een waarschuwing ging en droegen ze Milasjina op te vertrekken zonder iets te schrijven.

Novaja Gazeta meldt dat drie vingers van de journalist gebroken zijn en dat ze meerdere keren is flauwgevallen. Ook raakte ze gewond aan haar hoofd en is ze in het ziekenhuis kaalgeschoren. Nemov zou daarnaast in zijn been zijn gestoken.

De Russische journalist Jelena Milasjina en de advocaat Alexander Nemov zijn zwaar mishandeld tijdens een bezoek aan de Russische republiek Tsjetsjenië, melden verschillende Russische mensenrechtenorganisaties. Novaja Gazeta, de onafhankelijke Russische krant waarvoor de journalist werkt, bevestigt het nieuws over de mishandeling. De journalist en advocaat waren in Tsjetsjenië om een rechtszaak bij te wonen tegen de moeder van een prominente Tsjetsjeense activist.

Op een foto die is verspreid door de directeur van CAT is te zien hoe het gezicht en de kleding van Milasjina onder een groene vloeistof zitten. Het gaat waarschijnlijk om een desinfecterende vloeistof die in Rusland vaker wordt gebruikt bij aanvallen op Russische oppositiefiguren.

Zo werd het middel, een soort jodium, meerdere keren in het gezicht van de Russische oppositieleider Aleksei Navalny gegooid. Ook de schrijfster Ljoedmila Oelitskaja werd in 2016 overgoten met de groene vloeistof. Het middel richt meestal niet veel schade aan, maar is lastig te verwijderen.

Doodsbedreigingen

Het is niet de eerste keer dat Milasjina is aangevallen vanwege haar werk. De journalist brengt regelmatig verhalen over mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië onder de aandacht en is als gevolg daarvan al meerdere keren bedreigd, geïntimideerd en aangevallen.

Zo werd ze in 2020 samen met een advocaat door een groep in elkaar geslagen in de lobby van hun hotel. Milasjina dook onder, nadat ze massa-arrestaties en martelingen van homoseksuele mannen in Tsjetsjenië aan het licht had gebracht en daarna ernstig was bedreigd. Vorig jaar verliet Milasjina Rusland tijdelijk nadat Kadyrov haar een handlanger van terroristen had genoemd op sociale media. Ook uitte Kadyrov doodsbedreigingen aan haar adres vanwege haar verslaggeving over mensenrechtenschendingen in de republiek.

Milasjina's krant Novaja Gazeta mag officieel niet meer in Rusland opereren, omdat een Russische rechtbank de licentie introk na een rechtszaak door de Russische mediawaakhond Rozkomnadzor.

Gevangenisstraf

Het doel van het bezoek van Milasjina en Nemov aan Tsjetsjenië was het bijwonen van de rechtszaak tegen Zarema Moesajeva. De moeder van drie Tsjetsjeense activisten werd vandaag veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf vanwege het aanvallen van de autoriteiten en fraude. Haar advocaat Nemov was uiteindelijk niet aanwezig bij de zitting. Moesajeva zit sinds januari vorig jaar vast.

Mensenrechtenactivisten zeggen dat de zaak politiek gemotiveerd is en te maken heeft met het activisme van haar zoons, die in het buitenland wonen. Haar zoon, mensenrechtenadvocaat Aboebakar Jangoelbajev, bood begin dit jaar aan zichzelf over te geven aan Kadyrov in ruil voor de vrijlating van zijn moeder. Hij zat eind 2021 zelf vast in de Russische stad Nizjni Novgorod, maar werd weer vrijgelaten.

Jangoelbajev schreef vandaag in een opiniestuk dat hij had beloofd zelf naar Tsjetsjenië te reizen, maar in plaats daarvan naar Georgië vluchtte. Nog geen maand later werd zijn moeder gearresteerd.