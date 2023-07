Code oranje vanwege zeer zware windstoten, zeer beperkt vliegverkeer

Het KNMI heeft voor vanochtend en vanmiddag code oranje afgegeven voor een groot deel van het land vanwege de storm Poly, die de komende dag over het land trekt. Er wordt gewaarschuwd voor zeer zware windstoten in het noorden en westen van het land.

Volgens het KNMI komen er vanaf 08.00 uur zeer zware windstoten voor van 100 tot 120 kilometer per uur in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en in het IJsselmeergebied. "Vooral aan de kust en in het IJsselmeergebied kunnen de windstoten plaatselijk nog zwaarder zijn", waarschuwt het weerinstituut.

Vanaf het einde van de ochtend krijgen ook het Waddengebied, Overijssel, Friesland, Drenthe en Groningen te maken met de zeer zware windstoten. Ook voor die provincies geldt daarom code oranje. Er kan schade en gevaar ontstaan door bijvoorbeeld rondvliegende voorwerpen of omvallende bomen.

Voor de rest van het land geldt code geel. Daar komen vanochtend en vanmiddag zware windstoten voor van 75 tot 100 kilometer per uur. Halverwege de middag neemt de wind in kracht af, in Zuid-Holland gebeurt dat aan het einde van de ochtend.

Schiphol: zeer beperkt vliegverkeer

Op Schiphol worden de komende dag veel vertrekkende en aankomende vluchten geschrapt. Vanwege de verwachte windstoten, de regen en het slechte zicht is er volgens de luchthaven "zeer beperkt vliegverkeer" tussen 09.00 uur en 15.00 uur.

"Dat betekent dat er annuleringen en vertragingen zullen zijn. Dit geldt voor zowel aankomende als vertrekkende vluchten", zo meldt de luchthaven. Op de lijst met actuele vertrektijden is te zien dat vluchten van onder meer KLM, Air France, EasyJet en Vueling niet doorgaan.

Onduidelijk is nog om hoeveel vluchten het precies gaat. Dat hangt volgens een woordvoerder van Schiphol af van de weersomstandigheden, maar ook van de planning van de luchtvaartmaatschappijen.

Eerder meldde de luchthaven al dat het niet mogelijk is om tussen ongeveer 09.00 uur en 11.00 uur te landen op de luchthaven, maar de beperkingen gaan dus langer duren.

'Controleer reisinformatie'

Reizigers worden door Schiphol "met klem" geadviseerd om voor vertrek de actuele informatie te controleren. Passagiers van wie de vlucht is vertraagd of wordt geannuleerd, kunnen contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij.

Ook op het spoor zijn voorzorgsmaatregelen genomen. De NS zegt dat er minder treinen tussen Zaandam en Alkmaar zullen rijden. "Toch kan de harde wind tot meer hinder leiden", waarschuwt het spoorwegbedrijf. "Plan je reis daarom kort voor vertrek."

Op de weg wordt een gemiddelde spits verwacht, meldt de ANWB.