Van der Poel glundert bij parcours olympische wegrit: 'Maar wil ook mountainbiken'

Probleem is echter dat Van der Poel nog een oude wond te helen heeft. "Ik heb in mijn achterhoofd nog steeds de mountainbike op de planning staan."

"Dit is wel een parcours dat mij zou moeten liggen", glundert Mathieu van der Poel vanuit de Tour de France bij het zien van het profiel van de wegrit. "Dit zou een klassieker in Vlaanderen kunnen zijn."

Voor de mannen is een parcours van 273 kilometer uitgetekend, met in totaal 2.800 hoogtemeters. De vrouwen rijden 158 kilometer en dat scheelt ook zo'n 1.000 hoogtemeters. Scherprechter is de kasseiklim over de Rue Lepic in Montmartre richting de beroemde basiliek van de Sacré Coeur.

De weg naar olympisch goud in het wegwielrennen loopt van de Eiffeltoren, via het paleis van Versailles en de Sacré Coeur terug naar de Eiffeltoren. Vandaag heeft de organisatie van de Olympische Spelen in Parijs de routes bekendgemaakt voor de wegwedstrijd en de tijdrit voor mannen en vrouwen.

In Tokio wilde Van der Poel olympisch goud bij het mountainbiken, maar die missie strandde al in de eerste ronde toen hij er onterecht op rekende dat hij over een plankje kon afdalen. Die droom wil Van der Poel nog niet laten varen, al zal het nog een behoorlijke klus worden om zich te kwalificeren voor Parijs.

Wellicht is een combinatie mogelijk. "Dat moeten we nog even bekijken."

Rue Lepic

De start is op Place de Trocadéro met de Eiffeltoren op de achtergrond. Daarna laten de renners de Parijse binnenstad achter en volgt een lus over heuvelachtig terrein langs onder meer Versailles, de wielerbaan in Saint-Quentin-en Yvelines en Rambouillet.

Via het Louvre rijden de renners richting Montmartre, waar de renners drie keer over de met kasseien beklede Rue Lepic richting Sacré Coeur gestuurd worden. Daarna is het in volle vaart terug naar Trocadéro, waar in de schaduw van de Eiffeltoren de olympisch kampioen gekroond zal worden.