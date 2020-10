Mountainbikster Terpstra opnieuw tweede bij wereldbeker in Tsjechië

Mountainbikester Anne Terpstra is bij wereldbekerwedstrijden in het Tsjechische Nové Mesto opnieuw tweede geworden. De Nederlands kampioene gaf twintig seconden toe op de Franse winnares Pauline Ferrand-Prévot.

Donderdag werd Terpstra bij de eerste wereldbeker van het seizoen, ook in Nové Mesto, tweede achter de Française Loana Lecomte.

Wereldkampioene Ferrand-Prévot, die donderdag als derde eindigde, nam op het lastige, bergachtige parcours al rap de leiding. De Zeeuwse naderde haar nog tot op veertien tellen, maar in de slotronde nam de Française opnieuw afstand. Anne Tauber vertolkte wederom een bijrol.

Later op de dag rijden de mannen nog in Nové Mesto. Volgende week worden in Leogang (Oostenrijk) de wereldkampioenschappen gehouden.