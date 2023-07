Israëlische troepen trekken zich terug na inval kamp in Jenin

Het Israëlische leger is begonnen met de terugtrekking uit het vluchtelingenkamp in Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat melden internationale persbureaus. De eerste militairen verlieten de stad vanavond, zo meldt het Israëlische leger.

Wel worden er nog altijd explosies gehoord en wordt er in delen van het kamp nog gevochten. Ook rondom een ziekenhuis in de stad zou nog worden gevochten.

Premier Netanyahu stelde vanavond dat de "operatie wordt voltooid" en voegde daaraan toe dat de inval zeker niet eenmalig zal zijn. De Palestijnse autoriteiten melden dat er sinds maandagnacht zeker twaalf mensen zijn omgekomen en tientallen mensen gewond zijn geraakt. Nog eens duizenden mensen in het kamp zijn vanwege de inval op de vlucht geslagen.

Israëlische troepen vielen het kamp, waar volgens de Verenigde Naties zo'n 14.000 mensen leven, maandagnacht met veel machtsvertoon binnen. Daarbij werden zo'n 1000 manschappen ingezet, volgens Israël met het doel om de infrastructuur en wapens van militanten te vernietigen. Die militanten opereren volgens Israël vanuit het kamp.

Volgens Israël werden de afgelopen dagen duizenden wapens in beslag genomen, evenals materialen waarmee bommen kunnen worden vervaardigd.

Auto rijdt in op mensen in Tel Aviv

De terugtrekking komt enkele uren nadat een auto was ingereden op passagiers bij een bushalte in de Israëlische stad Tel Aviv. De 20-jarige Palestijnse bestuurder van het voertuig stapte daarna uit en begon op mensen in te steken, meldde de Israëlische krant Haaretz. Daarbij raakten acht mensen gewond. De aanvaller werd uiteindelijk door een gewapende omstander gedood. Hamas heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist en stelt dat deze een vergelding was voor de inval in Jenin.

Israël heeft de voorbije maanden vaker aanvallen uitgevoerd op de bezette Westelijke Jordaanoever. De autoriteiten zeggen steevast dat die zijn bedoeld om militanten uit te schakelen. Vorige maand leidde een inval in het kamp in Jenin ook al tot een hevige geweldsuitbarsting; daarbij vielen volgens de Palestijnse autoriteiten meerdere doden.

Dit jaar zijn de spanningen tussen Israël en Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever verder opgelopen. Vooral in Jenin wonen veel Palestijnse militanten die zich met geweld verzetten tegen onder meer de invallen door het Israëlische leger.

Zeker 140 Palestijnen kwamen dit jaar al om het leven op de Westoever. Aan Israëlische kant vielen zeker 25 doden.

Het Israëlische leger viel gisternacht Jenin met veel machtsvertoon binnen: