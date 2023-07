Franse justitie onderzoekt dood man (27) tijdens rellen in Marseille

Het Openbaar Ministerie in Marseille is een onderzoek begonnen naar de dood van een 27-jarige man tijdens rellen in de Zuid-Franse stad. De man kwam afgelopen weekend om het leven.

Uit eerste aanwijzingen zou blijken dat hij overleed door een schok op zijn borst veroorzaakt door een "flashball-achtig" projectiel. Dergelijke projectielen worden gebruikt door politieagenten, maar onduidelijk is wie het in dit geval zou hebben gedaan. De aanklagers hebben daar niets over gemeld, schrijft persbureau Reuters.

De man overleed in de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 juli. Die nacht stonden in Marseille jongeren en politie lijnrecht tegenover elkaar en gebruikte de politie traangas. Het is niet bekend of het slachtoffer meedeed aan de rellen of niet.

Nadat een agent vorige week dinsdag de 17-jarige Nahel in Nanterre had doodgeschoten, gingen Franse jongeren in verschillende steden vooral 's nachts massaal de straat op. Ze staken auto's in brand, plunderden winkels, staken vuurwerk af en bekogelden agenten. Na een aantal nachten werden extra politieagenten ingezet.