Hockeysters sluiten gewonnen Pro League af met winst, ook titel Oranjemannen?

De Nederlandse mannen kunnen later vanavond - ook tegen België - eveneens kampioen worden in de Pro League. Bondscoach Jeroen Delmee rekent zich nog niet rijk: "Je hoeft België nog niet af te schrijven".

Eind juni was Oranje al kampioen geworden van de Pro League . De laatste drie wedstrijden werden gespeeld om des keizers baard.

De Nederlandse hockeysters hebben in Antwerpen hun laatste Pro League-duel van dit seizoen gewonnen: België werd met 2-1 geklopt. Net als zondag, toen de Belgen moeizaam met 2-0 verslagen werden (acht minuten voor tijd was het nog 0-0), ging het ook dit keer niet vanzelf.

De Nederlandse hockeyers staan in de finale van de Pro League. Ze treffen daar België. Bondscoach Jeroen Delmee blikt vooruit op de clash. - NOS

Tegen België heersten de Nederlandse hockeysters in het begin, maar vijf strafcorners leverden geen doelpunt op: Frédérique Matla miste twee grote kansen en ook Xan de Waard stuitte op keepster Elena Sotgiu.

Voor rust moest keepster Anne Veenendaal nog in actie komen: ze was alert bij een actie van Delphine Marien. Die slalomde de cirkel binnen en legde de bal in de verre hoek, Veenendaal voorkwam een Belgische treffer.

Jansen benut twee strafcorners

Na rust liet Matla weer een enorme kans liggen. Mariën scoorde wel voor België: ze denderde de Nederlandse cirkel in en verschalkte Veenendaal: 1-0.

Oranje keek dus tegen een achterstand aan, tot Yibbi Jansen de negende strafcorner benutte. In het laatste kwart herhaalde ze het kunstje: 2-1. Door belangrijke reddingen van Veenendaal trok Oranje de overwinning over de streep.

De vrouwen kunnen zich nu voorbereiden op het EK hockey in het Duitse Mönchengladbach, dat op 18 augustus begint.