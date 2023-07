Hockeyers verslaan België en prolongeren Pro League-titel, ook vrouwen winnen

Het was Oranje's zestiende en laatste wedstrijd van deze Pro League-editie.

De Nederlandse hockeymannen hebben opnieuw de Pro League gewonnen. Dinsdagavond rekende de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee in Antwerpen in een af en toe verhit duel af met België: 4-2.

De mannen kwamen al snel op voorsprong: Thijs van Dam ontfutselde Arthur De Sloover de bal en sloeg hard raak, in de verre hoek. België drong in het tweede kwart aan, miste drie kansen, maar kwam toch op 1-1 door een strafcorner van Alexander Hendrickx

Spannend werd het nog wel even: Hendrickx maakte in het derde kwart de 2-3. Doelman Pirmin Blaak bleek goud waard voor Nederland met belangrijke reddingen. Boris Burkhardt gooide het duel in de slotfase op slot met een harde push.

Moeizaam begin hockeysters

De Nederlandse vrouwen waren dus al kampioen geworden. De laatste drie wedstrijden werden gespeeld om des keizers baard.

Tegen België heersten de Nederlandse hockeysters in het begin, maar vijf strafcorners leverden geen doelpunt op: Frédérique Matla miste twee grote kansen en ook Xan de Waard stuitte op keepster Elena Sotgiu.

Voor rust moest keepster Anne Veenendaal nog in actie komen: ze was alert bij een actie van Delphine Marien. Die slalomde de cirkel binnen en legde de bal in de verre hoek, Veenendaal voorkwam een Belgische treffer.