Pover Ajax lijdt eerste verliespartij bij FC Groningen

Ajax is tegen zijn eerste nederlaag van het nog prille eredivisieseizoen aangelopen. Op bezoek bij FC Groningen werd met 1-0 verloren, door een goal van basisdebutant Remco Balk.

Met aanwinst Sean Klaiber op de bank en Jurriën Timber centraal achterin op de plek van de niet geheel fitte Perr Schuurs, begonnen de Amsterdammers aan het treffen in het noorden van het land. Mohammed Kudus zat niet bij de selectie wegens een blessure.

Kansen

Ajax had in de eerste helft meer balbezit en kreeg kansen. Zakaria Labyad kopte in de handen van Sergio Padt, de van een rode kaart vrijgesproken Edson Álvarez schoot via een Groninger net naast en ook de teruggekeerde Ryan Gravenberch was dicht bij de openingsgoal.

Aan de andere kant stichtte Jørgen Strand Larsen gevaar uit een voorzet van Damil Dankerlui. Ajax-keeper André Onana zag tot zijn opluchting de kopbal van de Noor over het doel vliegen.