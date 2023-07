Frans spoorwegbedrijf beboet om aanrijding met ontsnapte kat

De Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF moet van de politierechter in Parijs 1000 euro boete betalen voor nalatigheid vanwege de dood van een kat. Dat melden Franse media.

Het dier ontsnapte begin dit jaar op het Parijse station Montparnasse uit een reistas en verstopte zich onder een gereedstaande hogesnelheidstrein. De eigenaren van de kat, een vrouw en haar dochter, probeerden spoorwegmedewerkers er vervolgens twintig minuten lang van te overtuigen om niet te vertrekken tot het dier terecht was, maar de trein zette alsnog koers richting Bordeaux.

De kat werd overreden en overleefde dat niet. "We zagen hem in tweeën gereten worden", verklaarde de 15-jarige dochter tegen een dierenrechtenorganisatie. "Het personeel zei tegen ons dat het niet hun probleem was en dat het maar een kat was." De twee zouden daarop een gratis treinkaartje naar Bordeaux aangeboden gekregen hebben ter compensatie.

Landelijke ophef

Dierenrechtenorganisatie 30 Millions d'Amis stapte uiteindelijk naar de rechter. "Een trein blijft wel stilstaan voor vermiste bagage, maar niet voor een dier", beklaagde de advocaat zich in de rechtbank. De SNCF hield op zijn beurt vol dat het dier niet zichtbaar was voor de spoormedewerkers en het dus onduidelijk was of de kat nog op het spoor zat toen de trein vertrok.

De zaak maakte in Frankrijk veel los. Een petitie van de dierenrechtenorganisatie werd 33.000 keer ondertekend en onder anderen de Franse binnenlandminister Darmanin zei "bijzonder gechoqueerd" te zijn door het voorval. Behalve de boete moet de SNCF beide baasjes nu een schadevergoeding van 1000 euro betalen.