Schade 'valt mee' bij Jakobsen, weer discussie over winnaar Philipsen én Van der Poel

Fabio Jakobsen was hoopvol voor de start van de vierde etappe van de Tour de France. "Ik denk dat we Van der Poel wel kunnen hebben, hoor", doelde de Nederlandse sprinter op de luxe lead-out-man van concurrent Jasper Philipsen. Zover kwam het niet. Jakobsen ging hard onderuit op 1,5 kilometer van de finish en kon de strijd met de Alpecin-Deceuninckploeg van Van der Poel en Philipsen niet aangaan. Enigszins geruststellend Ruim nadat Philipsen opnieuw als winnaar over de streep was gekomen, kwam ook de gehavende sprinter van Soudal-QuickStep over de eindstreep. Van zijn shirt is niet veel meer over, maar ploegleider Tom Steels kon enigszins geruststellend vertellen: "Gelukkig valt het wel mee". Op het eerste gezicht waren de schaafwonden het grootste probleem. "Dat is nooit ideaal om een Tour de France mee verder te rijden, maar gelukkig heeft hij niks gebroken."

Philipsen weet af en toe niet wat hij doet. Danny van Poppel over de val van Jakobsen

Danny van Poppel zag zijn landgenoot van dichtbij onderuit gaan en probeerde na de finish te reproduceren wat er gebeurde. "Ik zat in z'n wiel, ik heb het heel goed meegekregen." De sprinter van BORA-hansgrohe omschreef het incident dat vooraf ging aan de val "een gevecht tussen Philipsen en Jakobsen". "Het was een beetje tegen elkaar duwen. Philipsen weet af en toe niet wat hij doet, maar daardoor slaat Fabio vol op de grond. Hij doet het niet expres", aldus Van Poppel, die vervolgens ook wel liet weten dat het duwen en trekken "ook wel een beetje bij het sprinten hoort". Bekijk hier de laatste kilometer van de vierde etappe en de reacties van Van Poppel en Steels:

De 29-jarige Van Poppel had op het moment van het interview de beelden nog niet teruggezien en wilde daardoor ook niet zeggen dat het ook echt de fout van Philipsen was dat Jakobsen tegen het asfalt smakte. "Het is ook wel het risico van het vak. Alleen, ik word ook wat ouder. Dan begin je af en toe wel te denken: het kan ook nooit normaal." Te veel frisse renners Jakobsens ploegleider Steels denkt dat de valpartijen in de laatste kilometers te verklaren zijn door het tempo in het grootste deel van de etappe. "Het grootste probleem is dat er niet hard gereden is. Cru gezegd krijg je dan veel te veel frisse mensen in de finale." Steels: "Dan wordt het soms wel gevaarlijk en krijg je dit soort toestanden. Hier zijn de belangen enorm groot. Zeker met zo'n makkelijke aanloop, krijg je wel wat chaos, ja." In die chaos wist Mathieu van der Poel zijn weg prima te vinden, maar ook hij noemde de finale "supergevaarlijk". "In mijn ogen nog veel gevaarlijker dan gisteren." De sprintaantrekker van Philipsen benoemde vooral de bochten in de finale. "Als je zo veel bochten op een gewone aankomst hebt, krijg je commentaar, maar op een circuit mag het."

Het deerde Van der Poel allerminst. Hij bleef overeind en wist - nadat hij Biniam Girmay met zijn schouder aan de kant had geduwd - nog een gaatje te vinden om Philipsen net als een dag eerder naar de zege te leiden. "Ik had nog een goede sprint in de benen om hem af zetten." Van der Poel bestraft voor duw De jury was minder gecharmeerd van de de duw van Van der Poel: enkele uren na de finish werd hij alsnog bestraft voor die actie tegen Girmay en teruggezet in de daguitslag. Aan de tweede dagzege van Philipsen veranderde niets. En dus mocht ook Ramon Sinkeldam, die net als Van der Poel deel uitmaakte van de sprinttrein van Philipsen. "Volgens mij doet Van der Poel weer een ongelooflijke beurt en Jasper is denk ik de snelste van het peloton. Als je die twee mannen hebt, moet je alleen nog zorgen dat je vrij baan hebt." "Het is een heel goed begin van de Tour voor ons", concludeerde Van der Poel en Sinkeldam noemde het een "supermooi" begin van deze Ronde van Frankrijk. De komende twee dagen zal de geoliede sprinttrein niet te zien zijn. Dan doemen de Pyreneeën namelijk op.