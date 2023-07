Morgen zware windstoten: risico's op campings, het water en de weg

Waar er vandaag een matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind waait, worden er voor morgen zware windstoten verwacht tot 100 kilometer per uur. Mogelijk komen er zelfs zeer zware windstoten van 110 tot 120 kilometer per uur voor.

Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Doordat bomen in blad staan en veel wind vangen, kunnen takken afbreken en in het ergste geval kunnen bomen omwaaien. Vanaf 03.00 uur geldt code geel, waarmee het KNMI aanraadt om alert te zijn.

'Nu voorzorgsmaatregelen nemen'

"Het wordt bijzonder slecht weer, vooral de windstoten kunnen schade en ongelukken veroorzaken", zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. Hij raadt mensen aan nu voorzorgsmaatregelen te nemen en niet tot morgen te wachten.

Parkeer bijvoorbeeld niet onder bomen, ga niet de weg op met een lichte aanhanger en ga niet het water op met een motor- of zeilboot. Of, voor wie op de camping staat: zet tenten extra vast. Voor wie in de bouw werkt: bind bouwmateriaal vast.

De grootste risico's signaleert Hiemstra rond het IJsselmeer, in het Waddengebied en de noordelijke provincies.

Ook veel regen

In de vroege ochtend waait het het hardst in Zeeland en de regio Rijnmond. 's Ochtends in West- en Midden-Nederland, aan het begin van de middag bij het IJsselmeer en het Westelijk Waddengebied en later in de middag in de oostelijke helft van het Waddengebied en in Noordoost-Nederland.

Er gaat naar verwachting ook veel regen vallen: 20 tot 40 millimeter, vooral in het noordwesten. In Limburg wordt 5 tot 10 millimeter verwacht.