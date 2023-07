Inspectie doet onderzoek naar Plus vanwege ontbreken van toeslagen op plastic

De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat onderzoek doen naar supermarktketen Plus omdat het bedrijf nog geen toeslagen op plastic wegwerpverpakkingen hanteert.

Sinds 1 juli moeten bedrijven toeslagen rekenen voor eten dat afgehaald of bezorgd wordt in plastic wegwerpverpakkingen. Dat geldt niet alleen voor horecabedrijven: ook supermarkten moeten een 'plastictoeslag' rekenen bij producten die direct genuttigd kunnen worden, zoals maaltijdsalades, kleine yoghurtverpakkingen en kant en klare koffie.

Het bedrag van de plastic- of Single Use Plastic-toeslag (SUP) moet apart op de kassabon staan zodat de klant weet wat er wordt betaald voor de plastic wegwerpverpakking.

Smoes

"Technisch hebben we het niet op tijd voor elkaar gekregen om het op de kassabon te krijgen", zegt een woordvoerder. Het bedrijf hoopt voor half juli de boel op orde te hebben. Voor zover bekend is Plus de enige supermarktketen die nog niet voldoet aan de nieuwe regels.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die handhaaft, laat weten geen melding te hebben ontvangen van Plus zelf en zegt een onderzoek in te stellen. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek bepaalt de ILT wat de volgende stappen zullen zijn. "Het was al lang bekend dat deze wet eraan zat te komen. Dit voelt als een smoes", aldus een woordvoerder.

Plus laat in een reactie weten het onderzoek van de ILT af te wachten.

Begin april legde de ILT bierbrouwer Heineken een dwangsom op toen het bedrijf blikjes op de markt bleef brengen zonder statiegeld, ondanks de invoering daarvan vijf dagen eerder.

Symbolisch

In de andere supermarkten, waar de toeslagen op plastic al wel worden geheven, merken klanten hier vaak niets van, blijkt uit een rondgang van de NOS. Bij de grootste ketens worden lage toeslagen gehanteerd die ten koste gaan van de eigen winst.

Advies van de overheid is om 50 eurocent extra te rekenen voor een maaltijdverpakking, 25 cent extra voor een beker en 5 cent voor voorverpakte groenten, fruit, noten en portieverpakkingen. Maar daar mogen de bedrijven van afwijken.

En dat doen ze dan ook: supermarkten zitten er ver onder. De meeste hanteren één prijs voor alle voorverpakte SUP-producten en maken geen onderscheid tussen de verschillende verpakkingen. Marktleider Albert Heijn, Jumbo, Dirk van den Broek en Coop hanteren een toeslag van 5 cent. Ook Plus gaat 5 cent hanteren. Lidl gaat nog lager, met een meer symbolische toeslag van 1 cent. Aldi hanteert bedragen van 5 tot 10 cent.

Bij verreweg de meeste ketens gaat de heffing af van hun eigen winstmarge. Plus en Coop berekenen de heffing wel door aan hun klanten. Vomar wil hier niets over zeggen.

'Adviesprijzen zijn er niet voor niets'

De verkoopprijzen blijven dus grotendeels hetzelfde als vóór 1 juli. "Dat recht hebben ze", zegt een woordvoerder van de ILT. "Dat mag binnen de wet. Maar de adviesprijzen van de overheid zijn er niet voor niets. Die hebben een bepaalde hoogte zodat het effect heeft op het gedrag van mensen."

Toch ziet hij daar dus geen taak weggelegd voor de inspectie. "Je kan hier als supermarkt wel over nadenken. Maar dat is hun eigen verantwoordelijkheid."

Opvallend is wel dat de meeste supermarkten vergelijkbare heffingen hanteren. De ketens hadden eerder toestemming gevraagd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om samen op te trekken en dus allemaal dezelfde toeslagen op plastic te hanteren. Daar ging de ACM niet in mee.