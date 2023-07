Pauw zegt met dood bedreigd te zijn door staflid: 'Had zijn bieravond afgepakt'

Vera Pauw is in haar tijd bij de Amerikaanse voetbalclub Houston Dash met de dood bedreigd door een lid van de technische staf. Dat zegt ze tegen The Athletic. "Hij dreigde me in het hoofd te schieten toen ik zijn bieravond afpakte."

Pauw kreeg de doodsbedreiging toen ze van plan was een training van het vrouwenteam uit Houston te verplaatsen vanwege de extreme hitte. Het mannenteam had dat eerder op de dag ook besloten.

Pauw vertelde aan de nieuwsite dat ze na het incident politiebescherming kreeg en haar man had beloofd om haar contract niet te verlengen bij Houston Dash.

Pauw ontkent nieuwe beschuldigingen

Pauw gaf deze verklaring in een verhaal van The Athletic, waarin de huidige bondscoach van Ierland opnieuw werd aangevallen door een aantal speelsters van Houston Dash. Pauw zou zich volgens een eerder rapport van de Amerikaanse voetbalbond schuldig hebben gemaakt aan het maken van opmerkingen over het - in haar ogen - overgewicht van sommige speelsters.

De Nederlandse coach werd begin dit jaar ondanks de vermelding in het rapport vrijgesproken. En ook nu ontkent ze de aantijgingen met klem.