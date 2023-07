Meer immigratie dan ooit: wie komen er naar Nederland?

"Alles is veel duurder dan in Duitsland. Het is echt de kwaliteit van leven hier en voor ons is het neutraal terrein, precies tussen Duitsland en Ierland in."

De eerste jaren in Nederland had zijn vriendin nog een belastingvoordeel. Als expat bleef 30 procent van haar salaris onbelast. Maar die regel gold alleen de eerste vier jaar en was niet de reden dat ze voor Nederland kozen, benadrukt De la Sauce.

Aan huur betalen ze wel veel, zo'n 2000 euro voor 65 vierkante meter. "Gelukkig kunnen we makkelijker een hypotheek krijgen dan in Ierland, daar zouden we 20 procent moeten aanbetalen", zegt Smith.

"Amsterdam heeft het cultuuraanbod en de voorzieningen van een stad, maar de overzichtelijkheid van een dorp", zegt De la Sauce, die in Groningen studeerde. "In Amsterdam is het makkelijk om je weg te vinden", beaamt Smith. "Perfect met de hond en hopelijk later een kind."

Het zijn vooral Russen en mensen uit India, maar onder hen is ook de Ierse IT-expert Darren Smith (33). Hij werkt voor een Canadees bedrijf dat telefoonbedrijven koopt. Smith kwam in juli naar Nederland in navolging van zijn Duitse vriendin Monia de la Sauce (32), die voor een schoenenbedrijf werkt. Eerder woonde het stel samen in Londen.

Een van de 46.460 asielzoekers en nareizigers die vorig jaar naar Nederland kwamen, is Ghaith Abou Fakher (25) uit Syrië. Hij heeft 3 mei te horen gekregen dat hij in Nederland mag blijven, maar hij heeft nog geen BSN-nummer vanwege de enorme wachtrijen.

"Daar is alles aan gelinkt. TakecareBNB heeft een gastgezin voor me gevonden, maar ik kan daar niet terecht omdat ik nog geen BSN-nummer heb. Ik heb geprobeerd om een baan te vinden in een bar, maar dat lukt ook niet zonder BSN-nummer", zegt de computerwetenschapper.

Hij woont al een jaar in een oud KPN-kantoor in Den Haag, "We slapen met zijn zessen in een ruimte. De 'kamers' zijn van elkaar gescheiden zoals de ruimtes in een kantoortuin. Het licht kan alleen centraal worden in- of uitgeschakeld, dat doet de beveiliging om 09.00 uur en 22.00 uur. Er is meer privacy buiten het gebouw dan binnen."

Fakher is als statushouder gekoppeld aan de gemeente Borsele in Zeeland. Maar hij weet nog niet wanneer hij daarnaartoe kan verhuizen. "Ik wil graag aan de TU Delft studeren, maar dat is een uur en 40 minuten reizen vanuit Goes. Het grootste deel van mijn tijd zal ik onderweg doorbrengen."

Hij kwam naar Nederland omdat hij dacht dat mensen hier "meer open zouden staan voor mensen uit het buitenland". Dat klopt wel, zegt hij, mensen zijn vriendelijk en leven mee.

"Maar het leven in de crisisnoodopvang is echt intens. Er is veel ruzie, mensen zijn gestresst omdat ze zo lang moeten wachten op de IND en er zijn zelfs mensen die een zelfmoordpoging hebben gedaan."

Soms heeft hij spijt van zijn keuze voor Nederland. "Maar dan bedenk ik me dat ik over een paar maanden een eigen huis heb in Zeeland."