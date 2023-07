Tweede Tour-zege Philipsen op rij na voorwerk Van der Poel, Jakobsen onderuit

Jasper Philipsen heeft zijn tweede etappezege van deze Tour de France te pakken. In de vierde etappe was de 25-jarige Belg van Alpecin net als gisteren zijn sprintconcurrenten de baas. Caleb Ewan finishte als tweede, Phil Bauhaus kwam als derde over de eindstreep. Fabio Jakobsen, gisteren nog vierde, kon dit keer niet meesprinten om de zege. De Nederlander van Soudal-QuickStep ging met nog 1,5 kilometer te gaan onderuit. Gisteren werden er nog de nodige kanttekeningen geplaatst bij de zege van Philipsen en de bochtige laatste kilometer waar renners in de verdrukking kwamen, vandaag was daar geen sprake van. De laatste 700 meter ging het rechtdoor op de brede weg van het plaatselijke racecircuit van Nogaro. Mathieu van der Poel trok met een indrukwekkende versnelling de sprint aan voor zijn teamgenoot Philipsen, die het karwei daarna afmaakte.

Dat het een echte sprintersetappe zou worden, was gezien het vlakke parcours vooraf al duidelijk. En daar leek het hele peloton ook wel vrede mee te hebben. Michael Gogl en Jasper Stuyven reden heel even weg, maar hielden snel hun benen weer stil. Verder was er in de eerste 100 kilometer geen enkele vrijwilliger voor de vlucht van de dag. Het peloton legde die dus gezamenlijk en in een erg rustig tempo af. Op een heuveltje, niet eens gecategoriseerd, was er voor het eerst een klein beetje opwinding. Het peloton brak in stukken, maar dat duurde niet lang. Philipsen pakt punten voor het groen Pas bij de tussensprint schoot het peloton op gang. Philipsen had, na zijn ritzege van gisteren, wel oren naar de punten voor de groene trui en pakte de volle buit. Vervolgens waren er toch twee Fransen die wel zin hadden in nog wat kilometers in de kopgroep: Benoît Cosnefroy (AG2R) en Anthony Delaplace (Arkéa Samsic). Ze kregen een maximale voorsprong van een minuut en Delaplace pakte het enige bergpuntje van de dag. Kans van slagen had de kopgroep echter nooit en met nog ruim 20 kilometer te gaan, was de hergroepering een feit. Eenmaal op het plaatselijke racecircuit aangekomen, werd het peloton door de hoge snelheid op een lint getrokken. Jakobsen kon met nog ruim een kilometer te gaan de ritzege op z'n buik schrijven. Hij tikte een wiel aan en smakte hard tegen het asfalt. En hij was niet de enige die viel. Nog voordat de eindstreep was bereikt, gingen nog meer renners onderuit. Philipsen bleef wel overeind en was sneller dan Ewan en Bauhaus. Ook Tom Dumoulin maakte ooit deel uit van een sprinttrein. Hij vertelt in NOS Sportschool hoe sprinten in het wielerpeloton in z'n werk gaat: