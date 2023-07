Rybakina voorkomt dat ze na Graf tweede titelhoudster Wimbledon wordt die direct verliest

Jelena Rybakina begon stroef, maar heeft de tweede ronde van Wimbledon bereikt. De titelhoudster rekende met 4-6, 6-1, 6-2 af met Shelby Rogers.

Rybakina, de nummer drie van de wereldranglijst, staakte een maand geleden op Roland Garros de strijd vanwege een virusinfectie. Twee weken daarna werd ze op het WTA-grastoernooi in Berlijn al snel uitgeschakeld.

Moeilijke start

De Kazachse begon ook tegen Rogers (49ste op de ranking) matig en moest de eerste set aan de Amerikaanse laten.

Rybakina wist te voorkomen dat ze (na Steffi Graf in 1994) de tweede titelhoudster op Wimbledon werd die al in de eerste ronde strandt. Vooral door uitstekend te serveren, gaf ze Rogers in de overige sets geen schijn van kans.