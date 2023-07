NS mikt op uitbreiding dienstregeling

NS wil zijn dienstregeling weer uitbreiden. Dat blijkt uit plannen die het bedrijf voor advies heeft voorgelegd aan consumentenorganisaties en regionale overheden. De geplande uitbreiding volgt op een eerdere forse inkrimping van de dienstregeling.

Zoals het er nu naar uitziet rijden per 10 december van dit jaar ook in de daluren en weekenden weer vier intercity's per uur tussen de grote steden. Daarnaast gaat de frequentie van de meeste Sprinterritten omhoog. In totaal maakt de NS in de plannen 1800 ritten per week extra.

Wat verder opvalt, is dat op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Breda weer drie keer per uur een Intercity Direct gaat rijden. Die rijdt nu een keer per uur.

Al eerder werd bekend dat met ingang van de nieuwe dienstregeling de reistijd tussen Amsterdam en Berlijn met een half uur wordt verkort. Dat komt door aanpassingen aan het spoor. De reis zal nu ongeveer zeven uur gaan duren.

Personeel

De dienstregeling werd op verzoek van overheid in de coronatijd vrijwel intact gelaten. Maar vorig jaar moest hij door het personeelstekort toch fors worden ingekrompen. Reizigers hadden daar veel last van. Het bedrijf kreeg van staatssecretaris Heijnen de opdracht om een plan op te stellen om de dienstverlening te verbeteren.

Het personeelstekort bedroeg vorig jaar meer dan 10 procent op een bestand van 20.000 banen. Dat tekort is inmiddels voor een groot deel weggewerkt, zegt een woordvoerder van NS.