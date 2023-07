Alcaraz wint eenvoudig op Wimbledon, ook publiekslieveling Murray door

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De 36-jarige Fransman Chardy, die na zijn uitschakeling door Alcaraz, met tennispensioen gaat, liep vanaf het eerste punt onrustig over de baan. Hij oogde onzeker, worstelde met z'n opgooi bij de service en maakte veel fouten.

Alcaraz profiteerde er optimaal van en liet Chardy de eerste twee sets kansloos.

In de laatste set liet Chardy, die in zijn tennisloopbaan één ATP-titel won, meer van zichzelf zien: hij kwam zelfs op een 4-2 voorsprong. Maar Alcaraz zette vervolgens aan en wist de derde set ook naar zich toe te trekken.

Murray moet op gang komen

Murray, de Wimbledonkampioen van 2013 en 2016 die op het Londense gras nog nooit in de eerste ronde bleef steken, had even moeite om zijn ritme te vinden, maar al snel was er geen houden meer aan voor Peniston, de nummer 268 van de wereld.

Murray, die op weg naar Wimbledon tien van zijn twaalf graspartijen gewonnen had, gunde de 27-jarige Peniston vanaf 2-2 in de eerste set nog maar 2 games.