Kamer neemt afscheid van 'gepassioneerd' SP-Kamerlid Renske Leijten

De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van SP-Kamerlid Renske Leijten. Die maakte vorige week bekend dat ze na bijna 17 jaar opstapt. Op de partijraad van de SP zei ze zaterdag dat ze van plan is "de echte samenleving weer op te zoeken". Volgens haar is Den Haag giftig en gaat het er te langzaam.

Lejjten heeft in de Kamer over veel verschillende onderwerpen het woord gevoerd, waaronder zorg en welzijn, maar ze werd vooral bekend vanwege haar strijd voor de rechten van ouders die de dupe zijn geworden van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. Zij was een van de mensen die het schandaal blootlegden en ze leverde vaak kritiek op de manier waarop het kabinet de getroffenen compenseert.

'Glashelder en zonder omwegen'

Kamervoorzitter Vera Bergkamp zei dat Leijten iedereen heeft verrast met haar afscheid. "Maar de manier waarop je je vertrek aankondigde, typeerde je helemaal: direct, zonder omwegen en glashelder en ook een vleugje shockeffect." Volgens Bergkamp is het vertrek van Leijten een groot verlies voor de Kamer. "Maar we krijgen er een straatvechter voor terug."

De Kamervoorzitter prees Leijten voor haar overgave en passie. Bergkamp vroeg zich af of ook zonder de SP'er de misstanden in de toeslagaffaire aan het licht waren gekomen. "Voor alle onderwerpen waar jij je in vastbijt, sta je op de bres voor de burger. Bij tegenwind en tegenslag gaf je nooit op."

Staande ovatie

In haar afscheidsbrief noemde Leijten het zijn van volksvertegenwoordiger een grote eer en grote verantwoordelijkheid. "Daar horen strijdbaarheid, enthousiasme, perspectief en hoop bij. Bij iedere voortgangsrapportage over het herstel van de toeslagenaffaire stierf er een stuk van mij. Veel tekst om de stilstand en regels boven mensen te rechtvaardigen."

Leijten kreeg vanmiddag in de plenaire zaal een langdurige staande ovatie, ook van mensen op de publieke tribune.

'Uit de schaduw getrokken'

Ook slachtoffers van de toeslagenaffaire waren vandaag naar de Kamer gekomen om Leijten te bedanken voor haar inzet. Een van hen zei dat de toeslagouders zonder Leijten nu nog steeds in de ellende zouden zitten. "Jij strijdt voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Je hebt ons uit de schaduw getrokken en je staat altijd klaar, hoe dan ook, hoe laat dan ook."

Ook oud-Kamervoorzitter Khadija Arib was in het gebouw om afscheid te nemen van Leijten. Arib noemde haar een volksvertegenwoordiger in hart en nieren, die gedreven en betrokken voorop gaat. "Ze is onafhankelijk en voelt aan waar mensen problemen mee hebben."

Leijten wordt in de Kamer opgevolgd door Nicole Temmink. Zij was fractiemedewerker van de SP.