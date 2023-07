Van Vleuten afgetroefd door jonge Niedermaier, maar wel steviger in leiderstrui

Antonia Niedermaier heeft de vijfde rit in de Giro Donne gewonnen. De jonge Duitse van Canyon kwam alleen aan in Ceres na een solo van 25 kilometer. Annemiek van Vleuten werd ondanks een val op negen seconden tweede en verstevigde haar leidende positie, omdat naaste belager Elisa Longo Borghini na een flinke buiteling wel veel tijd verloor.

Van Vleuten trachtte de etappe van 106 kilometer hard te maken, waardoor slechts negen rensters aan de laatste 30 kilometer begonnen. Niemand slaagde erin weg te rijden, op de 20-jarige Niedermaier na.

De Duitse had op de top van de slotklim - op 10 kilometer van de meet - een gaatje van tien seconden met Van Vleuten en Longo Borghini. Beiden gingen in de afdaling onderuit. Van Vleuten kon weliswaar vlot weer verder, maar Niedermaier was niet meer te achterhalen. De derde plek ging naar Niamh Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland, op bijna anderhalve minuut.

Foute inschatting

Het was volgens Van Vleuten "een zware, maar perfecte dag". Haar voornaamste doel, tijd winnen op andere klassementrensters, werd bereikt. Niedermaier is de nieuwe nummer twee op 2.07 van de Nederlandse Movistar-renster. De Amerikaanse Veronica Ewers staat derde op 2.18.

"Ik ging ook nog voor de ritzege", vertelde Van Vleuten, "maar door een foute inschatting in de afdaling zat dat er niet in. Gelukkig viel de schade mee. Het was wel weer een spannende en aantrekkelijke rit voor het vrouwenwielrennen, denk ik."