Federer in zonnetje gezet op Wimbledon, zwangere Williams zegt af voor eerbetoon

Tennisser Roger Federer is dinsdagmiddag in het zonnetje gezet op Wimbledon. De 41-jarige Zwitser, die in september vorig jaar stopte met tennis, werd door de organisatie geëerd voor zijn acht titels op het Londense gras. Vorig jaar was Federer ook al te gast in de Engelse hoofdstad, toen vanwege de viering van het 100-jarig bestaan van het centercourt.

"We zullen een speciaal moment organiseren op het centercourt voordat de wedstrijden beginnen, om hem te eren als de speler met de meeste enkeltitels bij de mannen hier op Wimbledon", had directrice Sally Bolton van de All England Club al aangekondigd.

Staande ovatie op centercourt

Federer, die precies twintig jaar geleden zijn eerste titel op Wimbledon pakte, kreeg voorafgaand aan de partij tussen Jelena Rybakina en Shelby Rogers op het centercourt een staande ovatie. Gestoken in een fraai crèmekleurig kostuum genoot hij zichtbaar van het eerbetoon.

Zondag had de levende tennislegende in Zürich nog als verrassingsact op het podium gestaan met zijn favoriete band Coldplay, ritmisch meebewegend tijdens het nummer 'Don't panic', terwijl Rafael Nadal in het publiek toekeek. Vorige week dubbelde hij op Wimbledon tegen de Britse prinses Kate Middleton.

De Zwitser is inmiddels wel gewend aan loftuitingen voor zijn carrière, want enkele weken geleden werd hij ook al bij het grastoernooi in het Duitse Halle geëerd. In oktober zal hij ook bij de Shanghai Masters op het schild worden gehesen.