Windhoos trekt langs Apeldoorn en richt behoorlijk wat schade aan

Een windhoos heeft vanochtend rond 11.30 uur voor overlast gezorgd in Apeldoorn en omgeving. Bomen vielen om en huizen raakten beschadigd. De windhoos trof vooral de plaatsen Klarenbeek, Beekbergen, Lieren en Apeldoorn. Een automobilist filmde het ontstaan van de windhoos:

Ravage in Apeldoorn en omgeving. Bomen liggen om en een aantal huizen zijn beschadigd door een wervelwind. Een automobilist filmde hoe de windhoos ontstond. - NOS

Het is nog niet bekend hoe groot de schade is. Hulpdiensten zijn bezig om wegen vrij te maken en gevaarlijke situaties op te lossen. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. 'Kleine tornado' Liesbeth Pieterse zag de lucht plots donker worden. "We zaten koffie te drinken, keken naar buiten en zagen dat de wolken heel raar gingen doen, ze gingen heel snel." Liesbeth was in Beekbergen aan het werk bij een instelling voor begeleid wonen, toen er een "kleine tornado" over trok.

Liesbeth maakte deze foto van de wervelwind - Liesbeth Pieterse

Samen met haar cliënten ging Liesbeth direct naar buiten. "'Wat is dit?', zeiden we tegen elkaar. Het bouwde zich op, van die wolken met bulten eraan. Net boven onze zorgboerderij kwam er een cirkel en daar zakte een slurfje. Toen zagen we in een keer allemaal bladeren en dingen omhooggaan. En toen ging net achter ons die slurf naar beneden." Op de zorgboerderij is geen schade ontstaan door de wervelwind. "Maar om ons heen hoorde ik al dat de maïs ook aardig geraakt is." Ook in Lierden heeft de windhoos behoorlijk wat schade aangericht. Daar werd een weg afgesloten vanwege vier omgevallen bomen.

Lieren - SPSMedia