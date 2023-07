Seuntjens 'mentaal fit' in Utrecht na problemen bij Fortuna: 'Maat was vol'

"Ik vind FC Utrecht een grote, ambitieuze club met een mooi stadion." Ook Mats Seuntjens heeft het grote boek der voetbalclichés thuis in de kast staan, zo blijkt tijdens zijn eerste dag in Utrecht.

De aanvallende middenvelder speelde sinds 2020 voor de Limburgers en kende daar aanvankelijk twee uitstekende seizoenen. Hoewel hij gewoon basisspeler bleef, kwam de klad er in zijn derde seizoen in. "De club had veel problemen en ik kon daar niet mee omgaan."

Seuntjes, die op korte termijn van Breda naar Utrecht gaat verhuizen, vindt dat de eredivisie bij hem past. Al was dit in de eerste seizoenshelft van het afgelopen seizoen niet het geval. Wat overigens minder met de competitie en meer met zijn toenmalige club Fortuna Sittard te maken had. "Ik zat niet meer op mijn plek daar, had het niet naar mijn zin."

"Het gras lijkt altijd groener aan de overkant en ik heb ook twee kinderen", vervolgt Seuntjens. "Gewoon lekker in Nederland wonen en bij FC Utrecht voetballen is ook geen straf, vind ik."

Voor de geboren Bredanaar, die eerder voor NAC, AZ, het Turkse Gençlerbirligi, Fortuna Sittard en dus RKC speelde, was er ook interesse uit het buitenland. Hij sloot een avontuur over de landsgrenzen naar eigen zeggen niet uit, maar koos toch bewust voor een nieuwe Nederlandse club.

Dit viel FC Utrecht ook op, waardoor Seuntjens een half jaar na zijn laatste transfer alweer een nieuwe club heeft. "Mats is een speciale speler die bijzondere dingen kan doen", zegt trainer Michael Silberbauer over hem. "De verwachtingen zijn hoog. Hij kan doelpunten maken, maar ook de beslissende pass geven."

RKC bood soelaas in december. Seuntjens trof in Waalwijk "een leuke club met normale mensen en een leuke voetbalfilosofie" aan. Hij zegt dat hij genoten heeft van de tweede seizoenshelft. Dit was ook te zien op het veld. Seuntjens toonde zich de creatieveling van weleer en was belangrijk voor zijn team.

De eigenzinnige speler zegt dat hij ook gefrustreerd bij Fortuna rondliep, omdat ze daar tactisch en technisch niet ver genoeg waren in zijn ogen. "Op een gegeven moment was de maat vol. Toen was het voor mij goed om weg te gaan en voor Fortuna was het ook goed om afscheid van mij te nemen."

De trainer van FC Utrecht zegt dat hij nog geen specifieke positie voor Seuntjens in gedachten heeft. "Hij kan als vleugelaanvaller uit de voeten, maar ook als nummer 10 of valse spits."

Het maakt Seuntjens zelf weinig uit zegt hij, al klinkt in zijn woorden een voorkeur voor de spitspositie door. "Bij Fortuna heb ik een goed seizoen in de spits gehad, met een goed moyenne. Bij AZ heb ik ook veel in de punt van de aanval gespeeld. Ik ben geen type dat er 25 in schiet, maar ik laat het elftal wel beter spelen. We gaan kijken hoe de trainer het in gaat passen."

De Brabander voelt zich in ieder geval weer "mentaal fit" na zijn halfjaar bij RKC. Ook fysiek oogt hij in orde. "Ik ben in de vakantieperiode bezig gebleven, zodat ik niet met een achterstand begin."

Maar met een voorsprong beginnen, vond hij dan ook weer wat te veel van het goede. "Je moet je niet helemaal fit trainen in de vakantie, Je hebt ook een voorbereiding. Dat is niet voor niets."